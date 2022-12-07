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В Омской области мужчина ночью попал под грузовой поезд

Сегодня, 05:10
Фото: Восточный МСУТ СК
Возвращался домой вдоль железнодорожных путей. В Омской области 65-летний мужчина попал под поезд.

Пресс-служба восточного управления следкома на транспорте сообщила, что ночью 7 декабря около станции «Мариановка» в Омской области погиб 65-летний мужчина. Он возвращался поздно ночью домой, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Машинист приближающегося грузового состава подавал пешеходу звуковые и световые сигналы, начал экстренное торможение, но житель Марьяновки все равно попал под поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По результатам проверки примут процессуальное решение.

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#Марьяновский район#Смертельное ДТП#Следком#Поезд
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