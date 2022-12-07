В Омской области мужчина ночью попал под грузовой поезд

Пресс-служба восточного управления следкома на транспорте сообщила, что ночью 7 декабря около станции «Мариановка» в Омской области погиб 65-летний мужчина. Он возвращался поздно ночью домой, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Машинист приближающегося грузового состава подавал пешеходу звуковые и световые сигналы, начал экстренное торможение, но житель Марьяновки все равно попал под поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.