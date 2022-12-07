В Омске передадут в суд дело об охоте в заказнике, где попались полицейский и пристав

В пресс-службе СУ СКР по Омской области объявили об окончании расследования уголовного дела, которое завели в ноябре 2021 года. Дело касалось незаконной охоты в заказнике «Заозерный» Большеуковского района, в которой участвовали как минимум шесть человек. В том числе и сотрудники силовых ведомств.