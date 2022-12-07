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В Омске передадут в суд дело об охоте в заказнике, где попались полицейский и пристав

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
иллюстрация
Свою вину омичи не признали, однако у следователей собралось достаточно доказательств.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области объявили об окончании расследования уголовного дела, которое завели в ноябре 2021 года. Дело касалось незаконной охоты в заказнике «Заозерный» Большеуковского района, в которой участвовали как минимум шесть человек. В том числе и сотрудники силовых ведомств.

По данным следствия, в ночь на 21 ноября 2021 года обвиняемые незаконно добыли путем отстрела семь косуль, зайца и лося. Во время охоты омичи использовали фароискатели и охотничьи карабины. Своими действиями они причинили охотничьим ресурсам РФ особо крупный ущерб на общую сумму не менее 1 млн 967 тыс рублей.

Обвиняемых задержали во время рейда в районе деревни Шорино. При досмотре в автомобиле охотников нашли оружие, туши животных и другие предметы. При этом охоту на территории заказника задержанные лица отрицали, как и во время следствия.

Также обвиняемые так и не возместили ущерб, но в счет возмещения заявленного гражданского иска на имущество и денежные средства обвиняемых наложили арест. В СУ СКР по Омской области отметили, что расследование уголовного дела завершено, его готовят к передаче в суд.

Ранее Город55 сообщал, что среди задержанных оказались два начальника из Тюкалинского района: начальник участковых уполномоченных полиции из ОМВД по Тюкалинскому району Сергей Хоперский и руководитель районного отдела судебных приставов Сергей Хайдуков.

На охоте в омском заказнике «попались» начальник участковых и главный пристав района
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#Ольга Акамова#Омск#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Уголовное дело#Приставы
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