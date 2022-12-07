В Омске передадут в суд дело об охоте в заказнике, где попались полицейский и пристав

В пресс-службе СУ СКР по Омской области объявили об окончании расследования уголовного дела, которое завели в ноябре 2021 года. Дело касалось незаконной охоты в заказнике «Заозерный» Большеуковского района, в которой участвовали как минимум шесть человек. В том числе и сотрудники силовых ведомств.
По данным следствия, в ночь на 21 ноября 2021 года обвиняемые незаконно добыли путем отстрела семь косуль, зайца и лося. Во время охоты омичи использовали фароискатели и охотничьи карабины. Своими действиями они причинили охотничьим ресурсам РФ особо крупный ущерб на общую сумму не менее 1 млн 967 тыс рублей.
Обвиняемых задержали во время рейда в районе деревни Шорино. При досмотре в автомобиле охотников нашли оружие, туши животных и другие предметы. При этом охоту на территории заказника задержанные лица отрицали, как и во время следствия.
Также обвиняемые так и не возместили ущерб, но в счет возмещения заявленного гражданского иска на имущество и денежные средства обвиняемых наложили арест. В СУ СКР по Омской области отметили, что расследование уголовного дела завершено, его готовят к передаче в суд.
Ранее Город55 сообщал, что среди задержанных оказались два начальника из Тюкалинского района: начальник участковых уполномоченных полиции из ОМВД по Тюкалинскому району Сергей Хоперский и руководитель районного отдела судебных приставов Сергей Хайдуков.