В Омске осудят сварщика, из-за которого сгорел дом и едва не погиб человек

Выяснилось, что он нарушил требования пожарной безопасности и не перекрыл подачу газа, что привело к утечке и дальнейшему воспламенению газовоздушной смеси. Сумма причиненного ущерба составила 933,5 тыс рублей. Помимо этого отчим хозяйки квартиры получил ожоги.