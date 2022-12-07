В Омске осудят сварщика, из-за которого сгорел дом и едва не погиб человек

По сообщению СУ СКР по Омской области, завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении работ.
Напомним, 21 сентября, в городе Исилькуль, во время установки газового оборудования 60-летний сварщик компании АО «Омскгазстройэксплуатация» подключал газовое оборудование, и во время работ вспыхнул пожар.
Выяснилось, что он нарушил требования пожарной безопасности и не перекрыл подачу газа, что привело к утечке и дальнейшему воспламенению газовоздушной смеси. Сумма причиненного ущерба составила 933,5 тыс рублей. Помимо этого отчим хозяйки квартиры получил ожоги.
В настоящее время обвиняемый полностью признал свою вину. Избранная мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование завершено, уголовное дело готовится к передаче в суд.