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В Омске осудят сварщика, из-за которого сгорел дом и едва не погиб человек

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
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Выяснилось, что пожар произошел из-за неосторожности сварщика.

По сообщению СУ СКР по Омской области, завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении работ.

Напомним, 21 сентября, в городе Исилькуль, во время установки газового оборудования 60-летний сварщик компании АО «Омскгазстройэксплуатация» подключал газовое оборудование, и во время работ вспыхнул пожар.

Выяснилось, что он нарушил требования пожарной безопасности и не перекрыл подачу газа, что привело к утечке и дальнейшему воспламенению газовоздушной смеси. Сумма причиненного ущерба составила 933,5 тыс рублей. Помимо этого отчим хозяйки квартиры получил ожоги.

В настоящее время обвиняемый полностью признал свою вину. Избранная мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование завершено, уголовное дело готовится к передаче в суд.

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#Юлия Бармина#СУ СКР Омской области#Новости#Омская область#Исилькуль#Пожары#Уголовное дело#Расследование#Газ
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