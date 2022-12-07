В Омске арестовали «гоночный» автомобиль. На фуре предприятия числились штрафы ГИБДД

Вечером сотрудники ГИБДД остановили «гоночный» DAF XF на ул. Масленникова и передали фуру приставам. Машина отправилась на специальную стоянку для хранения и последующей продажи. Это привело к тому, что «ДИС» на следующий же день оплатили весь долг, включая исполнительский сбор.