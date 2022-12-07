В Омске арестовали «гоночный» автомобиль. На фуре предприятия числились штрафы ГИБДД

Пресс-служба ФССП Омской области сообщила, что приставы наложили арест на 12-тонный «гоночный» автомобиль, принадлежащий организации «ДИС». На машине «висели» десятки неоплаченных штрафов от ГИБДД, в основном, за превышение скорости. Еще организация не оплачивала возмещение вреда дорогам, предусмотренное для фур массой свыше 12 тонн.
В отделе судебных приставов по Октябрьскому округу было на исполнении больше 70 производств в отношении ООО «ДИС». Фактическая сумма неоплаченных штрафов составила 107 тыс. рублей, но из-за того, что организация штрафы и сборы не оплачивала вовремя, долг превысил 700 тыс. рублей.
Вечером сотрудники ГИБДД остановили «гоночный» DAF XF на ул. Масленникова и передали фуру приставам. Машина отправилась на специальную стоянку для хранения и последующей продажи. Это привело к тому, что «ДИС» на следующий же день оплатили весь долг, включая исполнительский сбор.