Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Ученые обнаружили у летучих мышей новых паразитов, способных заразить людей

Сегодня, 09:10
Учеными, работающими в Тюменском государственном медицинском университете, и их белорусским коллегам удалось обнаружить новых нетипичных паразитов у летучих мышей. Из-за этого могут возникнуть новые болезни у людей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, речь о летучих мышах видов рыжая вечерница и водяная ночница, которых чаще всего можно встретить в России и Белоруссии.

Они являются носителями блох видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger. А те, в свою очередь, переносят риккетсии, способные вызывать разнообразные лихорадки.

Раньше заражению этими паразитами были подвержены лишь грызуны и насекомоядные. Их заражение чревато лихорадкой Крым-Конго, сибирским клещевым и сыпным тифом. К таким трансформациям могли привести изменившийся климат и рост городов.

По словам доцента Тюменского медуниверситета Марии Орловой, поскольку обиталищем таких летучих мышей нередко бывают чердаки домов, инфекция может передаваться человеку. Что чревато в ближайшем будущем новыми болезнями.

 

Подпишитесь
Топ арбитража. Беднейший депутат Головачев, банкротство с Урала и мазутные долги
Сегодня, 05:29
На 72 году ушел из жизни омский генерал-майор Владимир Гуржей
Сегодня, 05:47
К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани
Сегодня, 05:51
Крепостной вал, яблоневый сад и видовые площадки: в Омске обсудили будущее набережной
Сегодня, 06:00
Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками»
Сегодня, 08:01
Три полицейских и два судебных пристава. Кто ответит за дикую охоту в Омской области
Сегодня, 08:32