Ученые обнаружили у летучих мышей новых паразитов, способных заразить людей

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, речь о летучих мышах видов рыжая вечерница и водяная ночница, которых чаще всего можно встретить в России и Белоруссии.
Они являются носителями блох видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger. А те, в свою очередь, переносят риккетсии, способные вызывать разнообразные лихорадки.
Раньше заражению этими паразитами были подвержены лишь грызуны и насекомоядные. Их заражение чревато лихорадкой Крым-Конго, сибирским клещевым и сыпным тифом. К таким трансформациям могли привести изменившийся климат и рост городов.
По словам доцента Тюменского медуниверситета Марии Орловой, поскольку обиталищем таких летучих мышей нередко бывают чердаки домов, инфекция может передаваться человеку. Что чревато в ближайшем будущем новыми болезнями.