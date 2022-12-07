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Три полицейских и два судебных пристава. Кто ответит за дикую охоту в Омской области

Сегодня, 08:32
Фото: Город55
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Трех омских полицейских и двух судебных приставов будут судить за дикое браконьерство

Среди обвиняемых три начальника, в том числе и до сих пор действующие, и два рядовых сотрудника силовых ведомств.

Городу55 стали известны данные всех фигурантов резонансного уголовного дела о браконьерстве, в котором засветились сотрудники силовых ведомств.

Отвечать перед судом за незаконную добычу 7 косуль, лося и зайца будут действующий руководитель отдела судебных приставов по Тюкалинскому району Сергей Хайдуков и его подчиненный — судебный пристав-исполнитель Александр Полежай, который также до сих пор находится на своей должности.

Компанию приставам в той охоте составили теперь уже бывшие сотрудники полиции: начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД по Тюкалинскому району Сергей Хоперский, начальник отдела административной практики Серей Костюхин, а также экс-сотрудник районного ГИБДД Роман Гришаев. А проводником для этой пятерки в погонах стал местный житель по фамилии Непомнящий.

Напомним, по версии следователей СКР по Омской области, шестеро омичей в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года в Большеуковском районе, в том числе и в запрещенном для охоты заказнике «Заозерный», на транспорте с «фароискателями» незаконно добыли косуль, лося и зайца. Их задержали охотинспекторы в районе деревни Шорино. По подсчетам силовиков, ущерб от этого браконьерства составил почти 2 млн рублей.

Примечательно, что 24 августа текущего года бывший начальник участковых Сергей Хоперский был назначен на должность заместителя мэра города Тюкалинска.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Суд#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Большеуковский район#Тюкалинский район#Уголовное дело#Охота#Браконьеры#Следственный комитет
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