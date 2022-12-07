Три полицейских и два судебных пристава. Кто ответит за дикую охоту в Омской области

Напомним, по версии следователей СКР по Омской области, шестеро омичей в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года в Большеуковском районе, в том числе и в запрещенном для охоты заказнике «Заозерный», на транспорте с «фароискателями» незаконно добыли косуль, лося и зайца. Их задержали охотинспекторы в районе деревни Шорино. По подсчетам силовиков, ущерб от этого браконьерства составил почти 2 млн рублей.