Три полицейских и два судебных пристава. Кто ответит за дикую охоту в Омской области

Городу55 стали известны данные всех фигурантов резонансного уголовного дела о браконьерстве, в котором засветились сотрудники силовых ведомств.
Отвечать перед судом за незаконную добычу 7 косуль, лося и зайца будут действующий руководитель отдела судебных приставов по Тюкалинскому району Сергей Хайдуков и его подчиненный — судебный пристав-исполнитель Александр Полежай, который также до сих пор находится на своей должности.
Компанию приставам в той охоте составили теперь уже бывшие сотрудники полиции: начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД по Тюкалинскому району Сергей Хоперский, начальник отдела административной практики Серей Костюхин, а также экс-сотрудник районного ГИБДД Роман Гришаев. А проводником для этой пятерки в погонах стал местный житель по фамилии Непомнящий.
Напомним, по версии следователей СКР по Омской области, шестеро омичей в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года в Большеуковском районе, в том числе и в запрещенном для охоты заказнике «Заозерный», на транспорте с «фароискателями» незаконно добыли косуль, лося и зайца. Их задержали охотинспекторы в районе деревни Шорино. По подсчетам силовиков, ущерб от этого браконьерства составил почти 2 млн рублей.
Примечательно, что 24 августа текущего года бывший начальник участковых Сергей Хоперский был назначен на должность заместителя мэра города Тюкалинска.