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Страшное ДТП, смерть под колесами поезда и подарки от осужденных. Омск в среду

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске З1-летняя девушка не справилась с управлением на Окружной дороге, вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. Девушка погибла на месте, а трое других участников столкновения пострадали и были доставлены в больницу.

Тройное ДТП со смертельным исходом. Омичка не справилась с управлением
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Новость № 2. В Омской области погиб 65-летний мужчина, попавший под поезд. Он возвращался поздно ночью домой, машинист приближающегося состава подавал звуковые и световые сигналы, затем начал экстренное торможение, но житель Марьяновки все равно попал под поезд и скончался на месте.

В Омской области мужчина ночью попал под грузовой поезд
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Новость № 3. В омской исправительной колонии № 12 осужденные начали изготавливать рюкзаки к Новому году. Они будут в виде символа 2023 года — кролика. До конца года планируется изготовить 700 рюкзаков, которые потом продадут в магазинах Омской области.

В омской колонии осужденные к Новому году сошьют рюкзаки в виде кроликов
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