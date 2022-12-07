Новость № 1. В Омске З1-летняя девушка не справилась с управлением на Окружной дороге, вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. Девушка погибла на месте, а трое других участников столкновения пострадали и были доставлены в больницу.
Новость № 2. В Омской области погиб 65-летний мужчина, попавший под поезд. Он возвращался поздно ночью домой, машинист приближающегося состава подавал звуковые и световые сигналы, затем начал экстренное торможение, но житель Марьяновки все равно попал под поезд и скончался на месте.
Новость № 3. В омской исправительной колонии № 12 осужденные начали изготавливать рюкзаки к Новому году. Они будут в виде символа 2023 года — кролика. До конца года планируется изготовить 700 рюкзаков, которые потом продадут в магазинах Омской области.