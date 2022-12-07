Новость № 1. В Омске З1-летняя девушка не справилась с управлением на Окружной дороге, вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. Девушка погибла на месте, а трое других участников столкновения пострадали и были доставлены в больницу.