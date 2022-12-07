Стала известна судьба полуразрушенной скульптуры у Речного вокзала в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о судьбе скульптуры «Встреча», которая на минувшей неделе пострадала от вандалов. Ее восстановят за счет мецената, который установил и подарил скульптуру городу в 2014 году.