Стала известна судьба полуразрушенной скульптуры у Речного вокзала в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о судьбе скульптуры «Встреча», которая на минувшей неделе пострадала от вандалов. Ее восстановят за счет мецената, который установил и подарил скульптуру городу в 2014 году.
«Меценат, по инициативе которого в 2014 году в нашем городе появилась скульптурная композиция „Встреча“, восстановит ее целостность после недавнего разрушения. Планируется, что к новому году у „парня“ появится новая скамейка», — сообщил мэр в своем телеграм-канале.
Также Шелест отметил, что администрация Центрального округа города и «Омскэлектро» уже получили поручение заняться освещением скульптуры и установкой возле нее камер видеонаблюдения.
Вдобавок к этому в мэрии решили актуализировать реестр городских скульптур, установленных в разное время на средства меценатов и предприятий различных форм собственности.
«Нужно четкое понимание: чей объект, на какой земле стоит, и кто за него отвечает. Любая городская скульптура является частью среды, создает настроение, запоминается жителям и гостям города, так что сохранность таких объектов и уход за ними — важный вопрос».
Напомним, на минувших выходных омичи заметили акт вандализма: пострадала скульптура "Встреча" в центре Омска. Из-под металлического юноши выбили скамейку и сломали ножки. К инциденту подключилась полиция.