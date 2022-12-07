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Стала известна судьба полуразрушенной скульптуры у Речного вокзала в Омске

Сегодня, 10:16
Фото: мэрия Омска

В Омске пообещали починить скульптуру у Речного вокзала за счет мецената

Скульптуру повредили вандалы, но из бюджета потратить деньги на ее восстановление оказалось невозможно.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о судьбе скульптуры «Встреча», которая на минувшей неделе пострадала от вандалов. Ее восстановят за счет мецената, который установил и подарил скульптуру городу в 2014 году.

«Меценат, по инициативе которого в 2014 году в нашем городе появилась скульптурная композиция „Встреча“, восстановит ее целостность после недавнего разрушения. Планируется, что к новому году у „парня“ появится новая скамейка», — сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Также Шелест отметил, что администрация Центрального округа города и «Омскэлектро» уже получили поручение заняться освещением скульптуры и установкой возле нее камер видеонаблюдения.

Вдобавок к этому в мэрии решили актуализировать реестр городских скульптур, установленных в разное время на средства меценатов и предприятий различных форм собственности.

«Нужно четкое понимание: чей объект, на какой земле стоит, и кто за него отвечает. Любая городская скульптура является частью среды, создает настроение, запоминается жителям и гостям города, так что сохранность таких объектов и уход за ними — важный вопрос».

Напомним, на минувших выходных омичи заметили акт вандализма: пострадала скульптура "Встреча" в центре Омска. Из-под металлического юноши выбили скамейку и сломали ножки. К инциденту подключилась полиция. 

Полиция займется вандалами, которые разгромили памятник влюбленным в Омске
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#Город#Новости#Омская область#Скульптура#Восстановление#Меценат#Ольга Акамова
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