gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2022, 10:16

Published 7 декабря 2022, 10:16

Modified 7 декабря 2022, 10:18

Updated 7 декабря 2022, 10:18

Стала известна судьба полуразрушенной скульптуры у Речного вокзала в Омске

7 декабря 2022, 10:16

В Омске пообещали починить скульптуру у Речного вокзала за счет мецената

Скульптуру повредили вандалы, но из бюджета потратить деньги на ее восстановление оказалось невозможно.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о судьбе скульптуры «Встреча», которая на минувшей неделе пострадала от вандалов. Ее восстановят за счет мецената, который установил и подарил скульптуру городу в 2014 году.

«Меценат, по инициативе которого в 2014 году в нашем городе появилась скульптурная композиция „Встреча“, восстановит ее целостность после недавнего разрушения. Планируется, что к новому году у „парня“ появится новая скамейка», — сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Также Шелест отметил, что администрация Центрального округа города и «Омскэлектро» уже получили поручение заняться освещением скульптуры и установкой возле нее камер видеонаблюдения.

Вдобавок к этому в мэрии решили актуализировать реестр городских скульптур, установленных в разное время на средства меценатов и предприятий различных форм собственности.

«Нужно четкое понимание: чей объект, на какой земле стоит, и кто за него отвечает. Любая городская скульптура является частью среды, создает настроение, запоминается жителям и гостям города, так что сохранность таких объектов и уход за ними — важный вопрос».

Напомним, на минувших выходных омичи заметили акт вандализма: пострадала скульптура "Встреча" в центре Омска. Из-под металлического юноши выбили скамейку и сломали ножки. К инциденту подключилась полиция. 

Полиция займется вандалами, которые разгромили памятник влюбленным в Омске
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Город#Омская область#Восстановление#Новости#Меценат#Скульптура
Подпишитесь
Популярное