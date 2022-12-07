США и Великобритания подписали соглашение в сфере энергетики

Обе страны планируют начать совместную работу в направлении снижения глобальной зависимости от экспорта энергоносителей из России, над стабилизацией энергетических рынков и над активизацией сотрудничества в сфере ядерной энергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Работа будет осуществляться в рамках «Партнерства по энергетической безопасности и доступности между Великобританией и США».