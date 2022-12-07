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США и Великобритания подписали соглашение в сфере энергетики

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
Великобритания и США заключили новое партнерство в сегменте энергетической безопасности. Партнерство ориентировано на снижение «глобальной зависимости» от российских энергоносителей.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на заявление британского премьер-министра Риши Сунака и американского президента Джо Байдена, а также на документ, опубликованный на сайте его канцелярии.

Обе страны планируют начать совместную работу в направлении снижения глобальной зависимости от экспорта энергоносителей из России, над стабилизацией энергетических рынков и над активизацией сотрудничества в сфере ядерной энергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Работа будет осуществляться в рамках «Партнерства по энергетической безопасности и доступности между Великобританией и США».

Уточняется, что основой нового партнерства станет дальнейшее функционирование стратегического диалога стран в области энергетики. Возглавят партнерство министры энергетики государств. Также США и Великобритания планируют продолжать тесное сотрудничество в сфере улавливания и хранения углерода, подчеркивается в заявлении.

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