Спасатель Гольфштейн рассказал о причинах частых взрывов газа в России

Взрывы газа чаще всего происходят в холодные сезоны. Это связано с тем, что люди используют газ для отопления. Зачастую в газ добавляют одорант — тогда вещество приобретает неприятный запах. Это делают специально, чтобы можно было своевременно распознать утечку.