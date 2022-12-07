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Спасатель Гольфштейн рассказал о причинах частых взрывов газа в России

Сегодня, 06:30
Новости о взрывах бытового газа в российских многоэтажках то и дело появляются в СМИ. Неосторожное обращение и неправильная эксплуатация газа каждый год уносит много жизней.

5 декабря очередной взрыв произошел в Ярославле. Пострадали люди. Сотрудник спасательной службы Александр Гольфштейн рассказал Общественной службе новостей о важности соблюдения техники безопасности при обращении с газом.

Взрывы газа чаще всего происходят в холодные сезоны. Это связано с тем, что люди используют газ для отопления. Зачастую в газ добавляют одорант — тогда вещество приобретает неприятный запах. Это делают специально, чтобы можно было своевременно распознать утечку.

Сам по себе газ взорваться не может, отметил эксперт. Для взрыва нужно, чтобы в воздухе накопилась достаточная концентрация вещества.

Газовая служба должна регулярно проводить профилактические осмотры, обходить помещения, проверять работу газовых приборов, вентиляции и в целом все объекты газовой инфраструктуры. К сожалению, в России такой практики нет.

Плохая работа газовой службы является одной из причин участившихся взрывов, считает специалист. В то же время он обратил внимание на важность пропаганды. Нужно, чтобы население соблюдало меры безопасности при обращении с газом.

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