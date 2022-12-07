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Сгоревший ресторан во Владивостоке мог быть имуществом «крабового короля» Кана

Сегодня, 10:00
По данным СМИ, сгоревший ночью ресторан Zuma во Владивостоке мог быть имуществом «крабового короля» Кана.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию издания «Конкурент», владельцем ресторана до 2016 года был Илья Сухих, которому принадлежит сеть ресторанов во Владивостоке «Супра». Но несколько лет назад он мог продать его Кану.

О связи Кана с Zuma свидетельствуют и данные о том, кто владеет компаниями. ООО «Вивер ДВ», являющееся юрлицом Zuma, принадлежит Кристине Викторовне Гребенюк. Она, в свою очередь, является совладельцем ряда компаний (включая АО «Владивостокский ГУМ»), бенефициар которых Марина Кимхановна Тен. У Олега Кана такое же отчество, и он владелец Малого и Большого ГУМом во Владивостоке.

 

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