Сгоревший ресторан во Владивостоке мог быть имуществом «крабового короля» Кана

О связи Кана с Zuma свидетельствуют и данные о том, кто владеет компаниями. ООО «Вивер ДВ», являющееся юрлицом Zuma, принадлежит Кристине Викторовне Гребенюк. Она, в свою очередь, является совладельцем ряда компаний (включая АО «Владивостокский ГУМ»), бенефициар которых Марина Кимхановна Тен. У Олега Кана такое же отчество, и он владелец Малого и Большого ГУМом во Владивостоке.