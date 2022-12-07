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Российские чиновники пишут стихи на злободневные темы

Сегодня, 06:29
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал стихотворение «Перепутал клоун роли», которое адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно опубликовано в Телеграм-канале Кадырова.

Общественная служба новостей рассказывает, кто еще из видных политических деятелей увлекается поэзией.

Так, министр иностранных дел Сергей Лавров слывет самым известным поэтом в высших эшелонах власти. Глава ведомства выпустил собственный сборник стихотворений, опубликованный в журнале «Русский пионер».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также пишет стихи. Одно из них посвящено российским военным, которые погибли в Сирии.

Достаточно талантливо владеет пером и российский премьер-министр Михаил Мишустин. Например, в 2016 году в информационной среде появилось его стихотворение, посвященное Марату Хуснуллину, который возглавлял Московский стройкомплекс.

Поэтические наклонности есть также у зампредседателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. Его произведения посвящены политике, судьбе России, Донбассу, возвращению Крыма. Стихи Кашина публикуются как на партийных порталах, так и в «Литературной Газете».

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