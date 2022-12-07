Российские чиновники пишут стихи на злободневные темы

Общественная служба новостей рассказывает, кто еще из видных политических деятелей увлекается поэзией.
Так, министр иностранных дел Сергей Лавров слывет самым известным поэтом в высших эшелонах власти. Глава ведомства выпустил собственный сборник стихотворений, опубликованный в журнале «Русский пионер».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также пишет стихи. Одно из них посвящено российским военным, которые погибли в Сирии.
Достаточно талантливо владеет пером и российский премьер-министр Михаил Мишустин. Например, в 2016 году в информационной среде появилось его стихотворение, посвященное Марату Хуснуллину, который возглавлял Московский стройкомплекс.
Поэтические наклонности есть также у зампредседателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. Его произведения посвящены политике, судьбе России, Донбассу, возвращению Крыма. Стихи Кашина публикуются как на партийных порталах, так и в «Литературной Газете».