Российские чиновники пишут стихи на злободневные темы

Поэтические наклонности есть также у зампредседателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. Его произведения посвящены политике, судьбе России, Донбассу, возвращению Крыма. Стихи Кашина публикуются как на партийных порталах, так и в «Литературной Газете».