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Путин высказался об угрозе ядерной войны в мире

Сегодня, 15:54
Фото: www.kremlin.ru
Во время выступления перед Советом по правам человека президент России высказался об угрозах ядерной войны.

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин высказался об угрозах ядерной войны.

«Такая угроза нарастает, чего греха таить. Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой ядерное оружие. Если не применит первой, то и второй тоже не применит. Возможности применения ядерной угрозы по нашей территории сильно ограничены. Тем не менее, ядерное оружие рассматривается нами как средство защиты. Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой, по всему миру», — сказал Путин.

Ранее президент сообщал об итогах мобилизации.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Владимир Путин#Ядерное оружие
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