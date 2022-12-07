Путин сообщил, сколько мобилизованных уже находятся в зоне спецоперации

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходит в эти часы, владимир Путин рассказал о том, сколько мобилизованных находятся в зоне СВО.
«Из 300 тысяч мобилизованных в данный момент 150 тысяч человек находятся в зоне СВО, из них только 77 тысяч непосредственно в боевых подразделениях. Все остальные в войсках территориальной обороны», – сообщил президент.
При этом, по заверениям главы государства, еще 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах Минобороны и держатся в резерве.
Напомним, как ранее сообщал Город55, Путин сделал заявление и по дополнительным мобилизационным мероприятиям.