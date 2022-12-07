Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Путин сообщил, сколько мобилизованных уже находятся в зоне спецоперации

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
По словам президента, половина из мобилизованных держатся в резерве.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходит в эти часы, владимир Путин рассказал о том, сколько мобилизованных находятся в зоне СВО.

«Из 300 тысяч мобилизованных в данный момент 150 тысяч человек находятся в зоне СВО, из них только 77 тысяч непосредственно в боевых подразделениях. Все остальные в войсках территориальной обороны», – сообщил президент.

При этом, по заверениям главы государства, еще 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах Минобороны и держатся в резерве.

Напомним, как ранее сообщал Город55, Путин сделал заявление и по дополнительным мобилизационным мероприятиям.

#Василий Попов#Общество#Город#Политика#Частичная мобилизация в России#Новости#Омск#Россия#Владимир Путин#Армия#Спецоперация#Минобороны РФ
Подпишитесь
Топ арбитража. Беднейший депутат Головачев, банкротство с Урала и мазутные долги
Сегодня, 05:29
Путин рассказал о возможности дополнительной мобилизации
Сегодня, 14:49
К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани
Сегодня, 05:51
Крепостной вал, яблоневый сад и видовые площадки: в Омске обсудили будущее набережной
Сегодня, 06:00
Три полицейских и два судебных пристава. Кто ответит за дикую охоту в Омской области
Сегодня, 08:32