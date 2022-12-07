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Психиатр Николаева рассказала, как отучить ребенка врать

Сегодня, 19:20
Фото: 1MI
Как рассказала психиатр Елена Николаева, отучить детей от вранья родителям реально. Для этого важно изменить стиль воспитания с авторитарного, жестокого на «строгий, но справедливый».

В интервью NEWS.ru Николаева отметила: зачастую ребенок обманывает из-за того, что боится «получить ремня или пощечину». Она подчеркнула, важно также понять, лукавит ли ребенок сознательно или фантазирует в силу возраста.

 

«Не наказывайте ребенка ремнем или пощечиной. Смените стиль с авторитарного на строгий, но справедливый. Не клеймите ребенка, что он лжец. Если вы знаете, что он нашкодил, то не задавайте вопрос, провоцирующий ложь: кто в этом виноват, кто это сделал, выясню — прибью», — сказала эксперт. Николаева также добавила: дети, особенно лет 5-6, не врут, а фантазируют, например, по поводу того, что они что-то смастерили или умеют летать. В таких случаях психиатр порекомендовала похвалить чадо, но подчеркнуть, что это все — его фантазии. 

 

«Но в основном дети врут из-за страха жестокого наказания. Их надо воспитывать, а не карать», — сказала эксперт. По ее словам, важно также детально разбирать каждый проступок ребенка и объяснять, что родителям можно и нужно рассказывать все, что беспокоит детей — что бы это ни было.

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