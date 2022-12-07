Психиатр Николаева рассказала, как отучить ребенка врать

«Не наказывайте ребенка ремнем или пощечиной. Смените стиль с авторитарного на строгий, но справедливый. Не клеймите ребенка, что он лжец. Если вы знаете, что он нашкодил, то не задавайте вопрос, провоцирующий ложь: кто в этом виноват, кто это сделал, выясню — прибью», — сказала эксперт. Николаева также добавила: дети, особенно лет 5-6, не врут, а фантазируют, например, по поводу того, что они что-то смастерили или умеют летать. В таких случаях психиатр порекомендовала похвалить чадо, но подчеркнуть, что это все — его фантазии.