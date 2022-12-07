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Посетить Прибайкальский нацпарк в будущем году станет дороже

Сегодня, 11:27
По информации руководства ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», посетить Прибайкальский нацпарка в будущем году будет дороже. Цены поднимутся с 1 января.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на заместителя директора парка Екатерину Сливину, жители населенных пунктов на этой территории смогут попадать туда по старым ценам. Оформление соответствующего документа сроком на год — бесплатное. Это будет делать территориальные лесничества.

Бесплатно также смогут посещать парк 17 категорий льготников, включая несовершеннолетних, пенсионеров и малоимущих.

Остальные посетители парка будут платить с будущего году по 160 рублей с человека. Иностранцы - 320 рублей. Вместо сегодняшних 150 и 300 рублей соответственно.

Жители Иркутской области, но не парка, тоже будут платить за его посещение полную цену в связи с федеральным законом. А не половину, как было раньше.

Туроператоры уже в курсе перемен.

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