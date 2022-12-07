Посетить Прибайкальский нацпарк в будущем году станет дороже

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на заместителя директора парка Екатерину Сливину, жители населенных пунктов на этой территории смогут попадать туда по старым ценам. Оформление соответствующего документа сроком на год — бесплатное. Это будет делать территориальные лесничества.
Бесплатно также смогут посещать парк 17 категорий льготников, включая несовершеннолетних, пенсионеров и малоимущих.
Остальные посетители парка будут платить с будущего году по 160 рублей с человека. Иностранцы - 320 рублей. Вместо сегодняшних 150 и 300 рублей соответственно.
Жители Иркутской области, но не парка, тоже будут платить за его посещение полную цену в связи с федеральным законом. А не половину, как было раньше.
Туроператоры уже в курсе перемен.