Омича заставили снести незаконный павильон возле остановки на Левобережье

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, в суд обратились представители департамента имущественных отношений с заявлением о том, что в 48-летний индивидуальный предприниматель незаконно разместил торговый павильон площадью 81 кв.м в районе остановки «улица Дмитриева». Выяснилось, что администрация уже направляла уведомления омичу, однако на это он никак не реагировал.
Суд признал павильон самовольно возведенным и обязал бизнесмена снести постройку.
Затем о необходимости освободить территорию в отведенный срок должника уведомил судебный пристав. Он также рассказал, что за неисполнение решения суда последуют соответствующие штрафы.
Поняв, что может стать только хуже, мужчина все же освободил территорию. Проверка подтвердила факт приведенного в исполнение судебного решения.