Омича заставили снести незаконный павильон возле остановки на Левобережье

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, в суд обратились представители департамента имущественных отношений с заявлением о том, что в 48-летний индивидуальный предприниматель незаконно разместил торговый павильон площадью 81 кв.м в районе остановки «улица Дмитриева». Выяснилось, что администрация уже направляла уведомления омичу, однако на это он никак не реагировал.