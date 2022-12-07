Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омич хотел воспользоваться интимными услугами, а стал жертвой мошенников

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мужчину пытался запугать некий «смотрящий за городом»

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 32-летний омич, который стал жертвой мошенников.

Все началось с того, что омич решил воспользоваться интимными услугами и позвонил на номер, который нашел на одном из сайтов в Интернете. Девушка, ответившая на звонок, заявила, что готова работать только по предоплате, но мужчину это не устроило.

После этого ему стал звонить некий Шамиль, который представился «смотрящим за городом». Он требовал оплатить бронь, якобы возникшую в результате общения с девушкой, но потерпевший не воспринял его слова всерьез. Но на этом звонки не закончились, а стали поступать с других номеров. Собеседник настаивал на оплате и грозился приехать для личного разговора.

Испугавшись, мужчина все-таки перевел деньги — сначала 6 тыс рублей, а затем еще 8,6 тыс рублей. Но мошенникам этого было мало, они потребовали еще 36 тыс рублей. Тогда омич и обратился в полицию.

В настоящее время устанавливают личности подозреваемых. Расследование продолжается.

#Происшествия#Новости#Омск#Мошенник#Телефонные мошенники#Проститутка#Юлия Бармина
Подпишитесь
Топ арбитража. Беднейший депутат Головачев, банкротство с Урала и мазутные долги
Сегодня, 05:29
На 72 году ушел из жизни омский генерал-майор Владимир Гуржей
Сегодня, 05:47
К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани
Сегодня, 05:51
Крепостной вал, яблоневый сад и видовые площадки: в Омске обсудили будущее набережной
Сегодня, 06:00
Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками»
Сегодня, 08:01
Три полицейских и два судебных пристава. Кто ответит за дикую охоту в Омской области
Сегодня, 08:32