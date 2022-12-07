Омич хотел воспользоваться интимными услугами, а стал жертвой мошенников

После этого ему стал звонить некий Шамиль, который представился «смотрящим за городом». Он требовал оплатить бронь, якобы возникшую в результате общения с девушкой, но потерпевший не воспринял его слова всерьез. Но на этом звонки не закончились, а стали поступать с других номеров. Собеседник настаивал на оплате и грозился приехать для личного разговора.