Омич хотел воспользоваться интимными услугами, а стал жертвой мошенников

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 32-летний омич, который стал жертвой мошенников.
Все началось с того, что омич решил воспользоваться интимными услугами и позвонил на номер, который нашел на одном из сайтов в Интернете. Девушка, ответившая на звонок, заявила, что готова работать только по предоплате, но мужчину это не устроило.
После этого ему стал звонить некий Шамиль, который представился «смотрящим за городом». Он требовал оплатить бронь, якобы возникшую в результате общения с девушкой, но потерпевший не воспринял его слова всерьез. Но на этом звонки не закончились, а стали поступать с других номеров. Собеседник настаивал на оплате и грозился приехать для личного разговора.
Испугавшись, мужчина все-таки перевел деньги — сначала 6 тыс рублей, а затем еще 8,6 тыс рублей. Но мошенникам этого было мало, они потребовали еще 36 тыс рублей. Тогда омич и обратился в полицию.
В настоящее время устанавливают личности подозреваемых. Расследование продолжается.