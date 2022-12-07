Нападающий Рид Буше останется в «Авангарде» еще на год

Напомним, что на старое место работы - в "Авангард", хоккеист вернулся летом, после скандала. Хоккеиста обвинили на родине в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Сам он на момент преступления тоже был несовершеннолетним, поэтому власти США ограничились условным сроком. Но ярославский "Локомотив" контракт с ним расторг. После судебных разбирательств хоккеиста приняли в омском клубе.