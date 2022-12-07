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Нападающий Рид Буше останется в «Авангарде» еще на год

Сегодня, 07:08
Фото: скриншот видео ХК Авангард
Омский «Авангард» продлил контракт с американским форвардом Ридом Буше.

Александр Крылов во время прямого эфира «Авангард» vs «Салават Юлаев» в студии «55 Live» сообщил, что 29-летний американец продолжит играть за омскую команду еще один сезон.

«В лиге должны играть только сильные легионеры. Наша задача — как минимум сохранить нашу связку Найт — Буше, и я могу заверить наших болельщиков, что мы наконец договорились с Буше о продлении контракта еще на год. Он подписал этот контракт, связка у нас сохранится, и она будет одной из сильнейших в любом виде на следующий год, какое бы решение лига не приняла по количеству легионеров», — рассказал председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

В телеграмм-канале «Охранники Крылова» опубликовали интервью с нападающим. Рида спросили, долго ли он принимал решение, что может рассказать о продлении контракта.

«Мне не потребовалось много времени на раздумья, поскольку я был действительно рад, что подписал контракт с «Авангардом», и я рад, что буду здесь еще один сезон», — поделился хоккеист.

В этом сезоне Рид Буше набрал 36 очков за 22 шайбы и 14 передач в 36 матчах.

Напомним, что на старое место работы - в "Авангард", хоккеист вернулся летом, после скандала. Хоккеиста обвинили на родине в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Сам он на момент преступления тоже был несовершеннолетним, поэтому власти США ограничились условным сроком. Но ярославский "Локомотив" контракт с ним расторг. После судебных разбирательств хоккеиста приняли в омском клубе.

Осужденный в США за насилие над ребенком хоккеист вернется в «Авангард»
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#Хоккей#Новости#Омск#Александр Крылов#Рид Буше#Авангард хоккей#Контракт#Дарья Зыкова
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