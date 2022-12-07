На 72 году ушел из жизни омский генерал-майор Владимир Гуржей

Он запомнится омичам успешной работой по защите населения от чрезвычайных ситуаций, участием в гуманитарных операциях в Чеченской республике.Запомнится тем, что 16 лет возглавлял омское управление МЧС и проделал много труда, чтобы десятки жизней были спасены.