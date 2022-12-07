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На 72 году ушел из жизни омский генерал-майор Владимир Гуржей

Сегодня, 05:47
Фото: МЧС Омской области
Редакция присоединяется к соболезнованиям от омичей.

ГУ МЧС сообщило о кончине генерал-майора в отставке Владимира Гуржея на 72 году жизни. Ушел он 6 декабря.

Он запомнится омичам успешной работой по защите населения от чрезвычайных ситуаций, участием в гуманитарных операциях в Чеченской республике.Запомнится тем, что 16 лет возглавлял омское управление МЧС и проделал много труда, чтобы десятки жизней были спасены.

Владимир Гуржей был награжден государственными и ведомственными наградами: Орденом «За воинские заслуги»; Медалю ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени; Медалью «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций»; Медалью «60 лет ВС»; Медалью «70 лет ВС»; Медалью «15 лет МЧС»; Медалью «75 лет ГО»; Медалью «За отличие в воинской службе» 3, 2, 1 степени; Знаком МЧС «За заслуги»; «Почетным знаком СРЦ».

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Гуржея.

Фото: МЧС Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Некролог#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области
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