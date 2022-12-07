На 72 году ушел из жизни омский генерал-майор Владимир Гуржей

ГУ МЧС сообщило о кончине генерал-майора в отставке Владимира Гуржея на 72 году жизни. Ушел он 6 декабря.
Он запомнится омичам успешной работой по защите населения от чрезвычайных ситуаций, участием в гуманитарных операциях в Чеченской республике.Запомнится тем, что 16 лет возглавлял омское управление МЧС и проделал много труда, чтобы десятки жизней были спасены.
Владимир Гуржей был награжден государственными и ведомственными наградами: Орденом «За воинские заслуги»; Медалю ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени; Медалью «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций»; Медалью «60 лет ВС»; Медалью «70 лет ВС»; Медалью «15 лет МЧС»; Медалью «75 лет ГО»; Медалью «За отличие в воинской службе» 3, 2, 1 степени; Знаком МЧС «За заслуги»; «Почетным знаком СРЦ».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Гуржея.