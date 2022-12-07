Министр культуры МО Кузнецов рассказал о программе зимнего сезона в регионе

Как пишет издание newizv.ru, Василий Кузнецов рассказал, что этой зимой в государственных театрах будет показано свыше ста новогодних представлений, а в муниципальных — больше трехсот. В домах культуры Подмосковья пройдет свыше трех тысяч мероприятий, которые в основном рассчитаны на детскую аудиторию и на родителей с детьми. Глава Министерства культуры и туризма Московской области подчеркнул, что все учреждения культуры готовы поддержать такую линию и создать теплую, доверительную атмосферу. И для этого была подготовлена очень разнообразная программа, в которой акцент сделан не на массовых гуляниях и развлекательных шоу, а на семейных мероприятиях.