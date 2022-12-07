Лучшая дебетовая карта: как выбрать действительно удобный пластик

Благодаря такому широкому набору бонусов безналичный расчет становится не только простым, но и выгодным. Универсальная дебетовая карта может заменить собой сразу несколько специализированных, аккумулируя начисления по кэшбэку на одном счете. Возврат реальными рублями, а не баллами, позволяет клиенту ясно понимать свою выгоду, без необходимости сложного расчета по баллам.