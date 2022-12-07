Лучшая дебетовая карта: как выбрать действительно удобный пластик

Дебетовая банковская карта является современным платежным инструментом для повседневного использования. Именно поэтому она должна быть одновременно привлекательной, комфортной и максимально выгодной.
По-настоящему лучшие дебетовые карты позволяют их держателям не только экономить, но и зарабатывать. Это становится возможно благодаря ряду полезных опций:
Благодаря такому широкому набору бонусов безналичный расчет становится не только простым, но и выгодным. Универсальная дебетовая карта может заменить собой сразу несколько специализированных, аккумулируя начисления по кэшбэку на одном счете. Возврат реальными рублями, а не баллами, позволяет клиенту ясно понимать свою выгоду, без необходимости сложного расчета по баллам.
Чтобы стать владельцем современной дебетовой карты, достаточно заполнить простую анкету на сайте банка. Лучшим решением станет системообразующая финансовая организация, которая может рассчитывать на поддержку государства в кризисной экономической ситуации.
В обязательном порядке потребуется указать полное имя, гражданство и дату рождения будущего держателя банковской дебетовой карты. Сразу же потребуется определиться с дизайном пластикового носителя. В будущем нельзя будет поменять платежную систему, поэтому к ее выбору следует подойти ответственно.
Что касается кэшбэка, то приоритетные категории разрешается менять, как правило, один раз в месяц. Поэтому, заполняя заявку на сайте банка, можно выбрать несколько наиболее универсальных вариантов, не боясь совершить ошибку и упустить свою выгоду в будущем.
Представитель банка доставит готовую банковскую карту по адресу, который будет указан клиентом. Время передачи пластикового носителя согласовывается в индивидуальном порядке.
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