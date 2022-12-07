Как правильно приготовить холодец

Рульку нужно поместить под струю холодной воды и держать до тех пор, пока шкура не станет гладкой. Далее рулька и мякоть помещаются в воду и доводятся до кипения. Первый бульон нужно полностью слить, потом продолжить варить примерно 5 часов на слабом огне в 2,5 литрах воды. После этого в бульон добавляются специи и овощи — все вместе остается томиться еще 1 час.