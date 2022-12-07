Как правильно приготовить холодец

Общественная служба новостей делится секретами приготовления вкусного холодца из свиной рульки, мяса птицы и говядины.
Есть несколько правил, которые позволят сделать холодец вкусным и достичь нужной консистенции.
Прежде всего, для этого блюда нужно брать подходящие части — ножки, уши и хвосты свинины. Для куриного холодца понадобится целая тушка.
Чтобы холодец получился прозрачным, первый бульон следует слить. Также в процессе варки нужно постоянно убирать пену, а на заключительном этапе — процедить бульон.
Если лук отваривать прямо в шелухе, то бульон приобретет золотистый оттенок. Светлый цвет придает блюду яичный белок. Его нужно отделить от желтка и взбить вилкой. Белок добавляется в процеженный бульон.
Чтобы блюдо выглядело более празднично, дно посуды можно выложить красиво нарезанной морковью, зеленью или консервированным горошком.
При приготовлении важно соблюдать длительность варки, которая зависит от вида мяса. Так, говядину варят примерно 8 часов, свиную рульку — около 6 часов, а курицу — 4,5 часа. Застывает холодец в течение 2-4 часов.
ОСН спешит поделиться рецептом холодца из свиной рульки. Для приготовления понадобится 1 кг рульки, 0,5 кг мякоти свинины, 1 луковица, 2 лавровых листа, 3 зубчика чеснока и несколько горошин черного перца.
Рульку нужно поместить под струю холодной воды и держать до тех пор, пока шкура не станет гладкой. Далее рулька и мякоть помещаются в воду и доводятся до кипения. Первый бульон нужно полностью слить, потом продолжить варить примерно 5 часов на слабом огне в 2,5 литрах воды. После этого в бульон добавляются специи и овощи — все вместе остается томиться еще 1 час.
Далее нужно вытащить мясо и рульку из бульона и оставить остывать, разобрав на волокна. На заключительном этапе в мясо добавляется чеснок. Масса раскладывается по формам и заливается процеженным бульоном.
Готовое блюдо застывает на холоде от 2 до 4 часов.