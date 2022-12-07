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К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани

Сегодня, 05:51
Фото: Photobank Ura Media / Город55
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Очередной кредитор — компания, торгующая черметом.

Ранее писали, что список фирм, решивших обанкротить омскую «Тепловую компанию», пополняется каждый день. Теперь это перестало быть метафорой: в понедельник о своем намерении обратиться в суд заявил котельный завод из Барнаула, во вторник — компания из Магнитогорска, которая специализируется на гидроизоляционных работах. Теперь стало известно о еще одном непримиримом кредиторе — на этот раз из Рязани.

ООО «Стандартсталь», зарегистрированное на улице с красивым названием Право-Лыбедская, занимается «оптовой торговлей черными металлами в первичных формах». Его доходы за прошлый год составили 245 млн рублей. Владельцу «Стандартстали» Александру Митькину принадлежит еще и ООО «Пик-Сервис», специализация которого — штукатурные работы.

Заявления о необходимости признать «Тепловую компанию» несостоятельным должником появляются по меньшей мере с осени 2021 года.

#Экономика#Новости#Тепловая компания#Омская область#Николай Эйхвальд
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