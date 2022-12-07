К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани

Ранее писали, что список фирм, решивших обанкротить омскую «Тепловую компанию», пополняется каждый день. Теперь это перестало быть метафорой: в понедельник о своем намерении обратиться в суд заявил котельный завод из Барнаула, во вторник — компания из Магнитогорска, которая специализируется на гидроизоляционных работах. Теперь стало известно о еще одном непримиримом кредиторе — на этот раз из Рязани.