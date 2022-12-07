Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками»

Напомним, омичи пожаловались на личном приеме у генпрокурора на незаконные поборы за подключение домов к газу. Всего по таким преступлениям прокуратура объединила 13 уголовных дел о мошенничестве. Игорь Краснов же отметил, что в регионе нарушено более 120 договоров по газификации из-за сорванных сроков.