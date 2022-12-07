Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками»

Александр Бурков рассказал в своем телеграмм-канале, что «встряска» после визита генпрокурора Игоря Краснова пойдет омским чиновникам на пользу. Генпрокурор взял на личный контроль проблему догазификации Омской области. Прямо сейчас руководство «Юзы» и «Межоблгаза» ждет решения органов под домашним арестом.
Напомним, омичи пожаловались на личном приеме у генпрокурора на незаконные поборы за подключение домов к газу. Всего по таким преступлениям прокуратура объединила 13 уголовных дел о мошенничестве. Игорь Краснов же отметил, что в регионе нарушено более 120 договоров по газификации из-за сорванных сроков.
Сегодня Александр Бурков высказался на тему прошедшего приема:
«Длительное время нам приходилось буквально бороться с так называемыми ГРО — газораспределительными организациями, чтобы заставить их подключать потребителей по программе догазификации. Работа саботировалась. Тысячи заявлений от граждан, собранных при помощи правительства, миллионы рублей, выделенных на благое дело, и невостребованных. По факту мы вместе с жителями уперлись в непробиваемую стену», — прокомментировал обращение омичей по поводу газификации Александр Бурков.
Не оставил без внимания губернатор и другие обращения граждан, заявленные в ходе личного приема Игоря Краснова:
«Уверен, что произошедшая встряска пойдет на пользу всем, в том числе и чиновникам, ответственным за проблемы, поднятые гражданами на личном приеме у Генерального прокурора. Транспортное обслуживание, состояние аварийных домов и многое другое. Со своей стороны, намерен уделить этому самое пристальное внимание», — подытожил реакцию губернатор.
Отметим, что на приеме омичи жаловались на проблемы, связанные с защитой прав инвалидов, защитой жилищных прав многодетных семей, детей-сирот и дольщиков. Говорили о транспортном обслуживании, медицине, свалках, холоде в квартирах и многом другом. Нарушения закона при социальной газификации были одним обращением из нескольких десятков.