Глава омского минэнерго рассказал о принятых мерах после взрыва в котельной

Напомним, 3 декабря в школьной котельной с. Пикетное Марьяновского района произошел взрыв. Пострадал оператор котельной, жители остались без тепла. По причинам и обстоятельствам взрыва ведется расследование СКР Омской области, также дело взял на личный контроль министр энергетики Владимир Шнипко.
В эфире «Вести Омск» глава минэнерго рассказал о том, как обстоят дела. Самое главное было – не дать промерзнуть местной школе. Учеников временно перевели на дистанционное обучение. Сегодня должны запустить новую модульную котельную, которую поставили на участке пострадавшей.
Жителей 6 домов, которые из-за взрыва остались без тепла, временно перевели на альтернативные источники отопления – электротермию и твердотопливные котлы. Министр сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о полном переводе жителей на электротермическое отопление.