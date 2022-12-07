Глава омского минэнерго рассказал о принятых мерах после взрыва в котельной

В эфире «Вести Омск» глава минэнерго рассказал о том, как обстоят дела. Самое главное было – не дать промерзнуть местной школе. Учеников временно перевели на дистанционное обучение. Сегодня должны запустить новую модульную котельную, которую поставили на участке пострадавшей.