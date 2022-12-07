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Глава омского минэнерго рассказал о принятых мерах после взрыва в котельной

Сегодня, 04:37
Фото: СУ СКР по Омской области
Из-за взрыва котла в Омской области без тепла остались шесть жилых домов и одна школа. Владимир Шнипко рассказал, какие предпринимаются меры, чтобы люди не замерзли.

Напомним, 3 декабря в школьной котельной с. Пикетное Марьяновского района произошел взрыв. Пострадал оператор котельной, жители остались без тепла. По причинам и обстоятельствам взрыва ведется расследование СКР Омской области, также дело взял на личный контроль министр энергетики Владимир Шнипко.

В эфире «Вести Омск» глава минэнерго рассказал о том, как обстоят дела. Самое главное было – не дать промерзнуть местной школе. Учеников временно перевели на дистанционное обучение. Сегодня должны запустить новую модульную котельную, которую поставили на участке пострадавшей.

Жителей 6 домов, которые из-за взрыва остались без тепла, временно перевели на альтернативные источники отопления – электротермию и твердотопливные котлы. Министр сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о полном переводе жителей на электротермическое отопление.

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Марьяновский район#Омская область#Владимир Шнипко#Взрыв#Котельная#Минэнерго РФ
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