Эксперты РАЭК провели исследование о безопасности мессенджеров

Пользователи утверждают, что им важен уровень безопасности мессенджеров: то, как защищены и хранятся их данные. Помимо этого, учителя и родители отмечают, что для них принципиально важно, где именно хранятся данные — в России или за рубежом. 65% учителей и 50% родителей отметили, что предпочли бы, чтобы данные детей и учеников хранились на территории РФ.