Эксперты РАЭК провели исследование о безопасности мессенджеров

Исследование показало: важным аспектом для учителей и родителей остается безопасность мессенджера, используемого для работы, включая безопасное хранение передаваемых в нем данных. Беспокойство пользователей вызывают участившиеся в Сети сообщения об утечках персональных данных в отдельных иностранных мессенджерах. Об этом пишет NewsNN.ru.
В топ-3 самых популярных мессенджеров входят WhatsApp, Telegram и "VK Мессенджер". Последний больше всего распространен среди учащихся школ.
По полученной статистике, основным запросом у респондентов стало сокращение числа используемых инструментов и платформ, переключение между которыми приводит к временным затратам.
Пользователи утверждают, что им важен уровень безопасности мессенджеров: то, как защищены и хранятся их данные. Помимо этого, учителя и родители отмечают, что для них принципиально важно, где именно хранятся данные — в России или за рубежом. 65% учителей и 50% родителей отметили, что предпочли бы, чтобы данные детей и учеников хранились на территории РФ.
Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, отметил, что отследить перемещения информации, как правило, не представляется возможным, поэтому высока вероятность доступа к информации со стороны третьих лиц. Он также добавил, что проблема иностранных мессенджеров часто заключается в отсутствии у продукта представительства в России, что мешает полноценной поддержке со стороны владельцев продукта.
По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, российский цифровой контур располагает качественными продуктами, способными заместить (и уже замещающими) аналогичные иностранные программные решения.
В свою очередь директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян выразил уверенность, что при использовании любого сервиса или социальной платформы важно обращать внимание на подход компании к безопасности пользователей. С его точки зрения, это является комплексной задачей.
Ректор Московского городского педагогического университета доктор педагогических наук Игорь Реморенко отметил, что, с его точки зрения, важно, чтобы никто из посторонних не имел доступа к контактам школьников и между собой в мессенджерах общались только те пользователи, которые принадлежат к данному классу или школе, а их персональные данные оставались в закрытом контуре.
Исследование проводили специалисты РАЭК в октябре - ноябре 2022 года. Всего они опросили 520 респондентов, среди которых учителя и родители школьников.