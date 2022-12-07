Эксперт рассказал о перспективах инвестирования в недвижимость в России

Как сообщает fedpress.ru, речь о продумывании краткосрочного и долгосрочного сценариев развития и вычленении для себя ожидаемой экономической эффективности, которую инвестор намерен получить в течение ближайших лет.
Сегодняшние драйверы спроса в сфере недвижимости связаны с активизацией застройщиков накануне Нового года и возможным общим снижением рыночных цен в связи с коррекцией рынка. Поэтому инвестиции в эту сферу все еще привлекательны.
В конце года даже в случае не продления льготной ипотечной программы на рынке недвижимости не будет сильного спада, так как есть ряд других инструментов стимулирования в виде cпециальных условий и акций от девелоперов. И банки могут выдавать различные виды кредитов.