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Эксперт рассказал о перспективах инвестирования в недвижимость в России

Сегодня, 10:01
По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, сегодня потенциальный покупатель недвижимости должен внимательно оценить ее с точки зрения инвестиций.

Как сообщает fedpress.ru, речь о продумывании краткосрочного и долгосрочного сценариев развития и вычленении для себя ожидаемой экономической эффективности, которую инвестор намерен получить в течение ближайших лет.

Сегодняшние драйверы спроса в сфере недвижимости связаны с активизацией застройщиков накануне Нового года и возможным общим снижением рыночных цен в связи с коррекцией рынка. Поэтому инвестиции в эту сферу все еще привлекательны.

В конце года даже в случае не продления льготной ипотечной программы на рынке недвижимости не будет сильного спада, так как есть ряд других инструментов стимулирования в виде cпециальных условий и акций от девелоперов. И банки могут выдавать различные виды кредитов.

 

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