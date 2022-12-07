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Атмосфера праздника. Омские компании украшают свои здания к Новому году

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
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Омские организации начали украшать свои здания к Новому году

Организации, которые успеют украсить свою территорию до середины декабря, смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление.

По сообщению администрации, омские компании начали украшать свои здания и прилегающую территорию к Новому году.

Уже украшены торговые комплексы «Континент», «Лента», «Фестиваль», «Бауцентр», «Герцен Плаза», торговые центры «Омский», «Каскад» и другие. Украшаются также промышленные предприятия, коммерческие организации и учреждения социальной сферы.

Отметим, что организации, создавшие новогоднюю атмосферу до 15 декабря, смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление.

«Критерии, которыми будет руководствоваться конкурсная комиссия — целостность, гармоничность, оригинальность оформления интерьеров и фасадов помещений, благоустройство и чистота прилегающей территории. Приветствуется использование при оформлении современных световых систем, ледовых скульптур и городков», — рассказали в ведомстве.

В прошлом году в конкурсе приняли участие около 250 организаций.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Новый год#Украшения#Новогодняя елка
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