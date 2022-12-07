Атмосфера праздника. Омские компании украшают свои здания к Новому году

По сообщению администрации, омские компании начали украшать свои здания и прилегающую территорию к Новому году.
Уже украшены торговые комплексы «Континент», «Лента», «Фестиваль», «Бауцентр», «Герцен Плаза», торговые центры «Омский», «Каскад» и другие. Украшаются также промышленные предприятия, коммерческие организации и учреждения социальной сферы.
Отметим, что организации, создавшие новогоднюю атмосферу до 15 декабря, смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление.
«Критерии, которыми будет руководствоваться конкурсная комиссия — целостность, гармоничность, оригинальность оформления интерьеров и фасадов помещений, благоустройство и чистота прилегающей территории. Приветствуется использование при оформлении современных световых систем, ледовых скульптур и городков», — рассказали в ведомстве.
В прошлом году в конкурсе приняли участие около 250 организаций.