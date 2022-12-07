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Аналитик Кульбака прокомментировал рост доллара

Сегодня, 09:24
Финансовый эксперт Николай Кульбака считает, что краткосрочные валютные колебания связаны с разными факторами.

Курс валюты колеблется в пределах 1-2%. Колебания эти небольшие, и реагировать на них не стоит, передает Общественная служба новостей со ссылкой на аналитика Кульбаку.

Уточним, что во время торгов на Московской бирже курс доллара превысил 63 рубля. Это произошло впервые с 14 октября. Курс евро составил 66,3 рубля.

Аналитик считает, что сейчас на курсы валют влияет действие западных санкций, в частности — нефтяное эмбарго.

Однако делать вывод о долгосрочности этой тенденции пока преждевременно, так как на валютные колебания влияет много факторов. Они касаются и спроса на валюту, и ее предложения.

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