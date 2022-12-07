17 тонн сладостей. В Омске закупили фуру новогодних подарков для детей

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что город закупил почти 17 тонн сладостей для подарков детям в честь Нового года. Один подарок весит 1 килограмм, всего же было куплено 16 973 подарков. На сладости из бюджета потратили 7 миллионов 827 тысяч рублей.