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17 тонн сладостей. В Омске закупили фуру новогодних подарков для детей

Сегодня, 06:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске для детей купили 16 тонн новогодних сладостей

Новогодние подарки вручат детям, которые относятся к льготным категориям.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что город закупил почти 17 тонн сладостей для подарков детям в честь Нового года. Один подарок весит 1 килограмм, всего же было куплено 16 973 подарков. На сладости из бюджета потратили 7 миллионов 827 тысяч рублей. 

В этом году сладкие подарки получат дети, которые входят в число получателей льгот. Это дети, лишившиеся родителей, отличники учебы, победители региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнований, малыши из семей мобилизованных омичей и ряд других категорий. 

Отметим, что также для юных омичей закупили сладкие подарки от губернатора. На них потратили порядка 20 млн рублей. 

Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Подарки#Сладости#Новый год
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