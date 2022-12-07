17 тонн сладостей. В Омске закупили фуру новогодних подарков для детей

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что город закупил почти 17 тонн сладостей для подарков детям в честь Нового года. Один подарок весит 1 килограмм, всего же было куплено 16 973 подарков. На сладости из бюджета потратили 7 миллионов 827 тысяч рублей.
В этом году сладкие подарки получат дети, которые входят в число получателей льгот. Это дети, лишившиеся родителей, отличники учебы, победители региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнований, малыши из семей мобилизованных омичей и ряд других категорий.
Отметим, что также для юных омичей закупили сладкие подарки от губернатора. На них потратили порядка 20 млн рублей.