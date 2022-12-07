12 канал — телевидение для всех! А знаете почему?!

Вот к примеру, мы находим ответы на все «Большие вопросы» детей! Формат этого проекта очень необычен! Здесь дети одновременно получают знания и смотрят мультики, общаются с яркими персонажами и проводят время с пользой. Программа с первой секунды завоевывает внимание ребенка! Все дело в формате — ведущая в ярком образе находится в киберлокации.