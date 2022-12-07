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12 канал — телевидение для всех! А знаете почему?!

Сегодня, 08:09
Фото: 12 канал
Мы заботимся о том, чтобы смотреть нас было интересно людям всех возрастов!

Вот к примеру, мы находим ответы на все «Большие вопросы» детей! Формат этого проекта очень необычен! Здесь дети одновременно получают знания и смотрят мультики, общаются с яркими персонажами и проводят время с пользой. Программа с первой секунды завоевывает внимание ребенка! Все дело в формате — ведущая в ярком образе находится в киберлокации.

Фото: 12 канал

Почему в школу идут 1 сентября? Почему небо голубое? Почему бабушки всегда блондинки? Где искать глазки у картошки? Дети задают десятки вопросов родителям каждый день! Мы облегчаем им жизнь и отвечаем на самые популярные «почему» каждый вторник и четверг. Помогает ведущей вымышленный герой.

«Умникус» — это компьютер, который всегда готов найти нужный ответ. Но без помощи ученых, врачей, экспертов, даже он обойтись не может. Поэтому ребята слушают специалистов. Они говорят просто о сложном и важном.

Фото: 12 канал

Для каждой программы дизайнер готовит запоминающиеся мультики.

Фото: 12 канал

Еще один бонус от программы — дети становится частью выпуска! Каждый может прислать видео-вопрос и увидеть себя на экране ТВ. +1 исполненная мечта! Дети получают свой первый медиа- опыт и прорабатывают коммуникативные навыки.

Фото: 12 канал

Среди наших зрителей сотни омских ребятишек, которые узнают ведущую в магазинах, транспорте и даже просят автографы!

Фото: 12 канал
#Общество#Город#Омск#Омская область#Дети
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