Ждать выбросов? Омичам обещают слабый ветер до конца рабочей недели

В ночь на 8 декабря вновь похолодает до -26 градусов, осадков не ожидается. Ветер немного усилится. Омичей предупреждают о гололедице, она будет на дорогах как минимум до выходных. В четверг днем возможен снег, столбик термометра не опустится ниже -15. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.