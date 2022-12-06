Ждать выбросов? Омичам обещают слабый ветер до конца рабочей недели

Синоптики представили актуальный прогноз погоды до конца рабочей недели. Уже сегодня ночью при прояснении похолодает до -26 градусов. Местами пойдет небольшой снег. Ожидаются туман, изморозь и гололед.
В среду днем температура воздуха -13…-18. Осадки сохранятся. Порывы ветра не превысят 7 метров в секунду.
В ночь на 8 декабря вновь похолодает до -26 градусов, осадков не ожидается. Ветер немного усилится. Омичей предупреждают о гололедице, она будет на дорогах как минимум до выходных. В четверг днем возможен снег, столбик термометра не опустится ниже -15. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.
Ночью 9 декабря при прояснении похолодает до -23 градусов. А вот температура днем -9…-14. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует небольшой снег. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
Напомним, из-за слабого ветра в Омской области несколько дней подряд вводили режим НМУ — период, когда предприятия обязаны снижать количество выбросов. В это время омичи жалуются на неприятные запахи. Минувшие сутки не стали исключением. Город55 выяснил, какие вещества отравляли горожан на этот раз: