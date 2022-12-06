Законом запрещено. В машинах омских браконьеров нашли несколько трупов

4 декабря охотничий инспектор хозяйства «Просторы» проверил граждан, которых ранее подозревали в браконьерстве. Всю собранную информацию передал в полицию Любинского района.
Утром 5 декабря правоохранители остановили три автомобиля недалеко от деревни Выборненовка. В каждой машине обнаружено по одной туше косули. Разрешений на охоту и документов на провоз продукции не было.
Охотничьи угодья обследовали, место незаконной охоты установили. Косуль браконьеры добывали на территории государственного природного заказника «Лузинская дача», сообщает региональное минприроды. На место для расследования выехала группа оперативников.
Отметим, добыча косуль на указанном участке запрещена. Нарушителям грозит уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы. Более того, с браконьеров планируют взыскать ущерб, причиненный охотничьим ресурсам.