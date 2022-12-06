За неделю в Омской области выявили более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ

Заболеваемость омичей происходит из-за циркуляции вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа. Среди циркулирующих вирусы гриппа составляют 26,1%, в том числе вирусы гриппа A/H1N1 pdm и гриппа. А респираторные вирусы не гриппозной этиологии — 73,9%, в том числе респираторно-синцитиальные вирусы составили, риновирусы, бокавирусы и прочие.