За неделю в Омской области выявили более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ

По сообщению омского Роспотребнадзора, в период с 28 ноября по 4 декабря в Омской области зарегистрировано 17,3 тыс случаев заболевания ОРВИ.
Заболеваемость омичей происходит из-за циркуляции вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа. Среди циркулирующих вирусы гриппа составляют 26,1%, в том числе вирусы гриппа A/H1N1 pdm и гриппа. А респираторные вирусы не гриппозной этиологии — 73,9%, в том числе респираторно-синцитиальные вирусы составили, риновирусы, бокавирусы и прочие.
Что касается заболеваемости COVID-19, в ведомстве отметили, что в этот период официально зарегистрировали 254 случая заражения. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших омичей увеличилось более чем на 10%.
Отметим, что на прошлой неделе зарегистрированных случаев заболевания было значительно меньше — 13,3 тыс.