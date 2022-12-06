Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

За неделю в Омской области выявили более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Иллюстрация
Помимо этого, в этот период зарегистрировано 254 случая заражения COVID-19.

По сообщению омского Роспотребнадзора, в период с 28 ноября по 4 декабря в Омской области зарегистрировано 17,3 тыс случаев заболевания ОРВИ.

Заболеваемость омичей происходит из-за циркуляции вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа. Среди циркулирующих вирусы гриппа составляют 26,1%, в том числе вирусы гриппа A/H1N1 pdm и гриппа. А респираторные вирусы не гриппозной этиологии — 73,9%, в том числе респираторно-синцитиальные вирусы составили, риновирусы, бокавирусы и прочие.

Что касается заболеваемости COVID-19, в ведомстве отметили, что в этот период официально зарегистрировали 254 случая заражения. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших омичей увеличилось более чем на 10%.

Отметим, что на прошлой неделе зарегистрированных случаев заболевания было значительно меньше — 13,3 тыс.

Взрывной рост. Омичи стали чаще болеть тяжелой, но привычной инфекцией
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#ОРВИ#Ковид#Заболеваемость#Роспотребнадзор
Подпишитесь
В Омск прибыл генпрокурор России Игорь Краснов
Сегодня, 04:47
Стал известен статус омского министра здравоохранения Мураховского в уголовном деле
Сегодня, 03:54
Арбитражный управляющий «Омскгоргаза» начал сбор требований кредиторов
Сегодня, 06:31
Омская «Курочка рядом» сменила владельца
Сегодня, 11:02
Омские школы и детские сады начали закрываться на карантин по ОРВИ
Сегодня, 11:20
Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема
Сегодня, 10:47