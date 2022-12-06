Врач рассказала о симптомах и причинах появления сахарного диабета

По словам врача, диабет может быть первого и второго типа. В обоих случаях играет роль наследственность, однако второй наследуется в 80 процентах случаев как по отцовской, так и по материнской линии, тогда как первый передается по наследству лишь в трех-семи процентах случаев от матери и в десяти процентах случаев — от отца.