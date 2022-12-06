Врач рассказала о симптомах и причинах появления сахарного диабета

Она отметила, что к симптомам диабета можно отнести учащенное мочеиспускание, необъяснимое снижение массы тела и резко возросший аппетит, пишут «Известия».
По словам врача, диабет может быть первого и второго типа. В обоих случаях играет роль наследственность, однако второй наследуется в 80 процентах случаев как по отцовской, так и по материнской линии, тогда как первый передается по наследству лишь в трех-семи процентах случаев от матери и в десяти процентах случаев — от отца.
Алкашева сообщила, что диабет может развиться у людей, переболевших вирусными инфекциями, ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих лишний вес, а также у больных атеросклерозом, гипертонией, ишемической болезнью сердца и заболеваниями поджелудочной железы. И наконец, риск заболеть сахарным диабетом повышается у беременных и женщин в климактерическом периоде.
Эндокринолог посоветовала для снижения риска заболеть сахарным диабетом ограничить потребление выпечка из пшеничной муки с содержанием дрожжей, алкоголя, сахара и молока, вместо этого включив в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и орехи. Также необходимо не пренебрегать физическими нагрузками, поддерживать вес в норме, избегать стрессовых ситуаций и ежегодно сдавать кровь на предмет определения уровня содержащейся в ней глюкозы, подчеркнула Алина Алкашева.