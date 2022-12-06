Волонтеры Омского НПЗ помогут детям в трудной жизненной ситуации

Организаторы проекта намерены продолжить серию мастер-классов и в следующем году, поскольку видят у детей большую заинтересованность. В правительстве региона «Добрый слон» также нашел признание. По мнению министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, еженедельные креативные занятия дарят ребятам новое пространство для самореализации и уверенность в собственных силах.