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Волонтеры Омского НПЗ помогут детям в трудной жизненной ситуации

Сегодня, 07:19
Фото: АО Газпромнефть-ОНПЗ
Сотрудники предприятия запустили творческий проект «Добрый слон». Он ориентирован на ребят из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Добрый слон» был запущен волонтерами Омского нефтеперерабатывающего завода в содружестве с добровольческой организацией «Кладовая добра». В рамках проекта каждое воскресенье для детей с трудной судьбой проходят мастер-классы по созданию украшений, росписи экосумок, кулинарному мастерству и швейному делу. Занятия проводятся опытными педагогами.

«Мы были рады помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке больше других. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не только учатся чему-то новому, но и получают внимание взрослых. Волонтеры Омского НПЗ отдают детям всю свою заботу», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский.

Организаторы проекта намерены продолжить серию мастер-классов и в следующем году, поскольку видят у детей большую заинтересованность. В правительстве региона «Добрый слон» также нашел признание. По мнению министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, еженедельные креативные занятия дарят ребятам новое пространство для самореализации и уверенность в собственных силах.

«Омский НПЗ много вкладывает в социальную сферу Омской области. Благотворительные и волонтерские проекты предприятия всегда отвечают запросу жителей региона, будь то создание возможностей для творческого роста или материальная помощь социальным учреждениям», — сказал Владимир Куприянов.

Проект «Добрый слон», как и многие другие волонтерские инициативы ОНПЗ, реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

#Общество#Город#Омск#Омская область#Дети#Олег Белявский
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