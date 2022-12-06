Ваши ставки. Организаторы подпольного казино в Омске не попали в тюрьму

Двух омичек признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Женщины выполняли обязанности администраторов-кассиров. Обычно они давали игрокам доступ к компьютерам, принимали ставки, выдавали выигрыш. Суд назначил уголовный штраф — по 150 тысяч рублей с каждой.
Исполнительные документы о взыскании денег поступили судебным приставам, сообщает пресс-служба ведомства. Любительниц азартных игр предупредили о необходимости вовремя оплатить штрафы. В противном случае их ждало более суровое наказание.
Одна из омичек планировала продать автомобиль, но из-за наложенного запрета не смогла этого сделать. Штраф все же выплатила в полном объеме. А вот напарница оплатила не всю сумму и нарушила установленные нормы. Судебные приставы направили в суд представление о замене наказания. Женщина могла даже сесть в тюрьму.
Риск лишения свободы побудил должницу выплатить нужную сумму. Сейчас решение суда полностью исполнено.