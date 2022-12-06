Ваши ставки. Организаторы подпольного казино в Омске не попали в тюрьму

Одна из омичек планировала продать автомобиль, но из-за наложенного запрета не смогла этого сделать. Штраф все же выплатила в полном объеме. А вот напарница оплатила не всю сумму и нарушила установленные нормы. Судебные приставы направили в суд представление о замене наказания. Женщина могла даже сесть в тюрьму.