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В убийстве трех косуль в заказнике винят предпринимателя из Омска

Сегодня, 09:49
Фото: Город55
Силовики уже изъяли три туши животных и охотничье ружье.

Городу55 стали известны подробности браконьерства на территории заказника «Лузинская дача», где в понедельник, 5 декабря, были убиты сразу три и косули.

«Сообщение о незаконной добыче трех особей сибирской косули поступило к силовикам от инспектора „Управления по охране животного мира“ в 07:55», — сообщили Городу55 источник в силовых структурах.

По горячим следам оперативники вычислили возможного браконьера. Им оказался 41-летний житель Омска, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Яблонев В.

У подозреваемого уже изъяли туши убитых животных, охотничье ружье калибра 7.62, а также вяли следы обуви и шин. Расследование продолжается.

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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Браконьеры#Экология#Убийство
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