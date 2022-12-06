В убийстве трех косуль в заказнике винят предпринимателя из Омска

Городу55 стали известны подробности браконьерства на территории заказника «Лузинская дача», где в понедельник, 5 декабря, были убиты сразу три и косули.
«Сообщение о незаконной добыче трех особей сибирской косули поступило к силовикам от инспектора „Управления по охране животного мира“ в 07:55», — сообщили Городу55 источник в силовых структурах.
По горячим следам оперативники вычислили возможного браконьера. Им оказался 41-летний житель Омска, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Яблонев В.
У подозреваемого уже изъяли туши убитых животных, охотничье ружье калибра 7.62, а также вяли следы обуви и шин. Расследование продолжается.