В Токио заявили о намерении увеличить количество электростанций на СПГ

В результате должно быть запущено 7-8 электростанций, общая мощность которых составит 6 тыс МВт. Власти готовы компенсировать расходы на строительство и модернизацию уже имеющихся станций, которые находятся в эксплуатации около 20-29 лет. Кроме того, что они технологически изношены, существуют также проблемы экологического характера.