В Токио заявили о намерении увеличить количество электростанций на СПГ

Нехватка энергетической мощности в Японии — актуальная проблема государства, для ее решения власти намерены заключать контракты с частными компаниями, пишет INFOX.RU.
В результате должно быть запущено 7-8 электростанций, общая мощность которых составит 6 тыс МВт. Власти готовы компенсировать расходы на строительство и модернизацию уже имеющихся станций, которые находятся в эксплуатации около 20-29 лет. Кроме того, что они технологически изношены, существуют также проблемы экологического характера.
Современные станции на СПГ дают вдвое меньше вредных выбросов в атмосферу по сравнению с другими.
Природный газ — основной источник энергии для Японии: на него приходится свыше 30% выработки энергии в государстве. Поэтому появление новых электростанций на СПГ для страны более чем актуально.