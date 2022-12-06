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В Токио заявили о намерении увеличить количество электростанций на СПГ

Сегодня, 13:19
Фото: piqsels.com
Уже в 2030 году в Японии появятся новые электростанции, работающие на природном газе. Правительство страны планирует увеличить их число до 7-8.

Нехватка энергетической мощности в Японии — актуальная проблема государства, для ее решения власти намерены заключать контракты с частными компаниями, пишет INFOX.RU.

В результате должно быть запущено 7-8 электростанций, общая мощность которых  составит 6 тыс МВт. Власти готовы компенсировать расходы на строительство и модернизацию уже имеющихся станций, которые находятся в эксплуатации около 20-29 лет. Кроме того, что они технологически изношены, существуют также проблемы экологического характера.

Современные станции на СПГ дают вдвое меньше вредных выбросов в атмосферу по сравнению с другими.

Природный газ — основной источник энергии для Японии: на него приходится свыше 30% выработки энергии в государстве. Поэтому появление новых электростанций на СПГ для страны более чем актуально.

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