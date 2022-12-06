В Омске в фитнес-центре на тренировке умерла 34-летняя женщина

В Омске следователи выясняют все обстоятельства инцидента, который произошел в помещении фитнес-центра «Super Club» на улице 70 лет Октября, 5. Там в понедельник, 5 декабря, скончалась молодая женщина.
«В 11:12 поступило сообщение, что во время тренировки в фитнес-центре скончалась 34-летняя женщина», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело женщины и не нашел никаких следов криминала или насилия. Причину смерти омички будут устанавливать по результатам вскрытия в морге.