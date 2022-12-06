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В Омске в фитнес-центре на тренировке умерла 34-летняя женщина

Сегодня, 05:34
Фото: Сервис ЯндексПанорама
Никаких следов насилия на теле эксперты не обнаружили.

В Омске следователи выясняют все обстоятельства инцидента, который произошел в помещении фитнес-центра «Super Club» на улице 70 лет Октября, 5. Там в понедельник, 5 декабря, скончалась молодая женщина.

«В 11:12 поступило сообщение, что во время тренировки в фитнес-центре скончалась 34-летняя женщина», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело женщины и не нашел никаких следов криминала или насилия. Причину смерти омички будут устанавливать по результатам вскрытия в морге.

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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Спорт#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#ЧП#Смерть
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