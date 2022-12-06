В Омске обнаружили запрещенный фермент в молочной продукции

По сообщению омского референтного центра Россельхознадзора, специалисты проверили 16 образцов молочных продуктов, а именно молоко, сметану, творог и сливочное масло.
Продукты исследовали на микробиологические показатели, остаточное количество антибиотиков и микробную трансглютаминазу, которая используется в качестве пищевой добавки для «склеивания» разных типов белков на молекулярном уровне.
В итоге в двух образцах творога было обнаружено наличие микробной трансглютаминазы. Эта добавка запрещена при производстве пищевой продукции.
В настоящее время информация о нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора по Омской области.