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В Омске обнаружили запрещенный фермент в молочной продукции

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
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Всего специалисты проверили 16 образцов молочных продуктов, а в двух обнаружили микробную трансглютаминазу.

По сообщению омского референтного центра Россельхознадзора, специалисты проверили 16 образцов молочных продуктов, а именно молоко, сметану, творог и сливочное масло.

Продукты исследовали на микробиологические показатели, остаточное количество антибиотиков и микробную трансглютаминазу, которая используется в качестве пищевой добавки для «склеивания» разных типов белков на молекулярном уровне.

В итоге в двух образцах творога было обнаружено наличие микробной трансглютаминазы. Эта добавка запрещена при производстве пищевой продукции.

В настоящее время информация о нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора по Омской области.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Россельхознадзор#Молочные продукты#Нарушения
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