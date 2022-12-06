В Омск прибыл генпрокурор России Игорь Краснов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые приехал в Омск с рабочим визитом. Здесь он намерен провести личный прием местных жителей и предпринимателей, а также встретиться с коллективом областной прокуратуры.
Первым дело Краснов возложил цветы в Парке имени 30-летия Победы. У скульптуры «Сибирячка с сыном» почтил память советских женщин и детей. Затем Генпрокурор прошел по аллее «Дорога войны» и возложил венок к Вечному огню у памятника Солдата-Победителя, сообщили Городу55 в региональной прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что визит Игоря Краснова в Омск запланирован на конец ноября.