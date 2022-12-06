В Москве участок Калужско-Рижской линии метро открыли раньше срока

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на заявление Дептранса. Также были открыты парковки и сняты некоторые ограничения движения автотранспорта.
Участок Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» был закрыт 3 декабря для проходки тоннеля строящейся Троицкой ветки метро. На период закрытия было запущено движение компенсационных автобусов, кроме того, для передвижения по городу работали трамвайные маршруты. С поставленной задачей удалось справиться раньше срока, благодаря чему ограничения были сняты.
Как заявили в Дептрансе, ограничения движения для автотранспорта постепенно снимаются: машины могут ездить по Ленинском проспекту, Профсоюзной улице, а также по проспекту 60-летия Октября и другим улицам. В ближайшее время будут открыты парковки, съезды, заработают светофоры.