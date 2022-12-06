Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Москве участок Калужско-Рижской линии метро открыли раньше срока

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
В Москве 6 декабря раньше запланированного срока было открыто движение на южном участке Калужско-Рижской линии.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на заявление Дептранса. Также были открыты парковки и сняты некоторые ограничения движения автотранспорта.

Участок Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» был закрыт 3 декабря для проходки тоннеля строящейся Троицкой ветки метро. На период закрытия было запущено движение компенсационных автобусов, кроме того, для передвижения по городу работали трамвайные маршруты. С поставленной задачей удалось справиться раньше срока, благодаря чему ограничения были сняты.

Как заявили в Дептрансе, ограничения движения для автотранспорта постепенно снимаются: машины могут ездить по Ленинском проспекту, Профсоюзной улице, а также по проспекту 60-летия Октября и другим улицам. В ближайшее время будут открыты парковки, съезды, заработают светофоры. 

#Общество
Подпишитесь
В Омск прибыл генпрокурор России Игорь Краснов
Сегодня, 04:47
Стал известен статус омского министра здравоохранения Мураховского в уголовном деле
Сегодня, 03:54
Арбитражный управляющий «Омскгоргаза» начал сбор требований кредиторов
Сегодня, 06:31
Омская «Курочка рядом» сменила владельца
Сегодня, 11:02
Омские школы и детские сады начали закрываться на карантин по ОРВИ
Сегодня, 11:20
Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема
Сегодня, 10:47