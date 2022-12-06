Утром на Левобережье Омска сгорели две «Газели»

Рано утром на 6 декабря в Кировском округе Омска произошел пожар. На момент прибытия спасателей, пламя охватило две «Газели»: грузовую и пассажирскую.
Автомобили полностью сгорели, восстановлению не подлежат. Общая площадь пожара — 20 «квадратов».
О происшествии сообщили в 04:14. Полностью ликвидировали возгорания в 05:12. К работе привлекли два пожарных авто, 11 человек личного состава и одно звено газодымозащитной службы.
Отметим, также сегодня утро огонь охватил припаркованную у дом машину в Марьяновском районе. Возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов.