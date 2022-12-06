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Утром на Левобережье Омска сгорели две «Газели»

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Также горел автомобиль в Марьяновском районе.

Рано утром на 6 декабря в Кировском округе Омска произошел пожар. На момент прибытия спасателей, пламя охватило две «Газели»: грузовую и пассажирскую.

Автомобили полностью сгорели, восстановлению не подлежат. Общая площадь пожара — 20 «квадратов».

О происшествии сообщили в 04:14. Полностью ликвидировали возгорания в 05:12. К работе привлекли два пожарных авто, 11 человек личного состава и одно звено газодымозащитной службы.

Отметим, также сегодня утро огонь охватил припаркованную у дом машину в Марьяновском районе. Возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов.

#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Марьяновский район#Пожары
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