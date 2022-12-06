У омской «Тепловой компании» появился еще один непримиримый кредитор

Список фирм, решивших обанкротить омскую «Тепловую компанию», пополняется практически каждый день. Вчера, 5 декабря, Город55 писал о заявлении котельного завода из Барнаула, а сегодня о своем намерении обратиться в суд заявило ООО «Тиммаг-М».
Это предприятие, зарегистрированное в Магнитогорске Челябинской области, специализируется на гидроизоляционных работах. Его доходы за прошлый год составили 288 млн рублей. Причина обращения «Тиммаг-М» неизменна: «Тепловая компания» должна организации деньги.
Заявления о необходимости признать «Тепловую компаню» несостоятельным должником появляются по меньшей мере с осени 2021 года. Совсем недавно жизнь компании усложнилась из-за несчастного случая с 12-летней девочкой, упавшей в яму с кипятком. После инцидента в офисе предприятия прошли обыски.