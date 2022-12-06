У омской «Тепловой компании» появился еще один непримиримый кредитор

Заявления о необходимости признать «Тепловую компаню» несостоятельным должником появляются по меньшей мере с осени 2021 года. Совсем недавно жизнь компании усложнилась из-за несчастного случая с 12-летней девочкой, упавшей в яму с кипятком. После инцидента в офисе предприятия прошли обыски.