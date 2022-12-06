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У омской «Тепловой компании» появился еще один непримиримый кредитор

Сегодня, 08:21
Фото: Photobank Ura Media / Город55
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Теперь банкротить омичей хочет фирма из Магнитогорска.

Список фирм, решивших обанкротить омскую «Тепловую компанию», пополняется практически каждый день. Вчера, 5 декабря, Город55 писал о заявлении котельного завода из Барнаула, а сегодня о своем намерении обратиться в суд заявило ООО «Тиммаг-М».

Это предприятие, зарегистрированное в Магнитогорске Челябинской области, специализируется на гидроизоляционных работах. Его доходы за прошлый год составили 288 млн рублей. Причина обращения «Тиммаг-М» неизменна: «Тепловая компания» должна организации деньги.

Заявления о необходимости признать «Тепловую компаню» несостоятельным должником появляются по меньшей мере с осени 2021 года. Совсем недавно жизнь компании усложнилась из-за несчастного случая с 12-летней девочкой, упавшей в яму с кипятком. После инцидента в офисе предприятия прошли обыски.

После падения ребенка в яму с кипятком в омской Тепловой компании прошли обыски
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#Новости#Тепловая компания#Николай Эйхвальд#Город#Омская область#Банкротство#Кредитор
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