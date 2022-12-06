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Тяжелая артиллерия. Пьяный омич ударил женщину бутылкой по голове

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В пьяной ссоре мужчина ударил омичку бутылкой по голове

Задержанный ранее уже был судим.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину после жестокой драки в кафе. Происшествие случилось в минувшие выходные, сообщает пресс-служба ведомства.

В заведении на улице Комарова между посетителями произошел конфликт. Сначала мужчина и женщина ссорились словесно. Затем пьяный омич ударил бутылкой по голове 28-летнюю жительницу Марьяновского района.

Пострадавшую госпитализировали. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.

На месте происшествия Росгвардия задержала подозреваемого. Им оказался 27-летний неоднократно судимый житель Омского района. Его доставили в полицию.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Омск#Марьяновский район#Омский район#Драка
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