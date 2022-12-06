Тяжелая артиллерия. Пьяный омич ударил женщину бутылкой по голове

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину после жестокой драки в кафе. Происшествие случилось в минувшие выходные, сообщает пресс-служба ведомства.
В заведении на улице Комарова между посетителями произошел конфликт. Сначала мужчина и женщина ссорились словесно. Затем пьяный омич ударил бутылкой по голове 28-летнюю жительницу Марьяновского района.
Пострадавшую госпитализировали. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.
На месте происшествия Росгвардия задержала подозреваемого. Им оказался 27-летний неоднократно судимый житель Омского района. Его доставили в полицию.