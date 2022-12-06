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Труп в фитнес-клубе, взрыв газового баллона и операция без наркоза. Омск сегодня

Сегодня, 14:10
Фото: Город55
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Итоги вторника.

Новость № 1. В омском фитнес-клубе умерла посетительница. Женщина тренировалась и внезапно скончалась. Судмедэксперт не нашел на теле женщины никаких следов насильственной смерти, а позже сообщил, что, по предварительным данным, причиной смерти стала аневризма головного мозга.

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Новость № 2. В доме омичка взорвался газовый баллон. Мужчина занес с мороза газовый баллон, и, не подумав об изменении давления при изменении температуры, поставил баллон к печи, чтобы отогреть. Через некоторое время баллон взорвался, а омич и его супруга получили травмы.

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Новость № 3. В Омске врачи удалили пациенту опухоль головного мозга, пока он был в сознании. Мужчина бодрствовал во время операции, благодаря чему нейрофизиолог и логопед могли следить за работой его мозга. Операция и реабилитационный период прошли без осложнений.

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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Труп#Фитнес#Взрыв#Газовый баллон#Операция#Опухоль
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