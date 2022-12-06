Новость № 2. В доме омичка взорвался газовый баллон. Мужчина занес с мороза газовый баллон, и, не подумав об изменении давления при изменении температуры, поставил баллон к печи, чтобы отогреть. Через некоторое время баллон взорвался, а омич и его супруга получили травмы.