«Траст» продал «Русское Зерно Уфа» первым из пула агропромышленных компаний

В лот вошли 100% долей в АО «Птицефабрика „Башкирская“», АО «Турбаслинские бройлеры», АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Башкирское зерно+», ООО «Башкирское зерно», ООО ТД «Турбаслинский бройлер», а также права требования к АО «Птицефабрика „Башкирская“» и АО «Турбаслинские бройлеры».
«На момент перехода к банку непрофильных активов „Траст“ в 2019 году ГК „Русское Зерно Уфа“ была обременена долгами, которые была не способна погасить. За три года под управлением „Траста“ компания преобразовалась в крупнейший прибыльный агрохолдинг в Республике Башкортостан, который стал интересен стратегическим инвесторам. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. ГК „Русское Зерно Уфа“ — первый актив из пула агропредприятий „Траста“, выставленных на продажу в конце 2022 года. В декабре также пройдут торги по продаже ГК „Здоровая ферма“ и ГК „Ростагро“», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.
ГК «Русское зерно» — крупнейший производитель мяса птицы и товарного яйца в Республике Башкортостан. Компания реализует продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Основные направления работы холдинга — птицеводство, растениеводство, производство товарного яйца и продукции глубокой переработки. У компании есть собственная сырьевая база: земельный банк составляет ~18 тыс. га. Продукция предприятия продается в 10 регионах РФ, также выходит на экспорт.